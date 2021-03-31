Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Дания
Австрия - Дания: обзор матча 31 марта 2021
Австрия
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 3 тур
0 : 4
Завершен
Дания
58'
А. Сков Ольсен
63'
Й. Меле
67'
П. Хейбьерг
74'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Дания
Замена
А. Грбич
️️️️
С. Калайджич
82'
Замена
С. Пош
️️️️
Г. Траунер
82'
Замена
М. Фридль
️️️️
А. Ульмер
82'
77'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Д. Васс
77'
Замена
К. Дольберг
️️️️
М. Брейтуэйт
77'
Замена
К. Нергор
️️️️
Т. Делэни
74'
ГОЛ! 0:4!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
П. Хейбьерг
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Шлагер
74'
67'
ГОЛ! 0:3!
П. Хейбьерг
Пас отдал
М. Брейтуэйт
Замена
В. Лазаро
️️️️
Ш. Илсанкер
65'
65'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Й. Винд
63'
ГОЛ! 0:2!
Й. Меле
Пас отдал
Т. Делэни
60'
Желтая карточка
Й. Винд
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Т. Делэни
55'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Австрия
12
Павао Перван
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
0
Эркан Кара
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
7
Адриан Грбич
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
0
Йенс Йонссон
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-3-1-1
17
Шлагер
5
Траунер
3
Драгович
8
Алаба
2
Ульмер
19
Ляйнер
6
Илсанкер
9
Забитцер
4
Шлагер
10
Баумгартнер
9
Калайджич
3-1-2-1-3
1
Шмейхель
5
Меле
13
Кристенсен
4
Кьер
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
19
Винд
6
Илсанкер
22
Лазаро
22
Лазаро
6
Илсанкер
2
Ульмер
23
Фридль
23
Фридль
2
Ульмер
5
Траунер
5
Пош
5
Пош
5
Траунер
4
Шлагер
0
Кара
0
Кара
4
Шлагер
9
Калайджич
7
Грбич
7
Грбич
9
Калайджич
19
Винд
2
Андерсен
2
Андерсен
19
Винд
18
Васс
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
18
Васс
8
Делэни
15
Нергор
15
Нергор
8
Делэни
20
Поульсен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Брейтуэйт
Остались в запасе
Австрия
Дания
26
Алессандро Шепф
ЦП
12
Павао Перван
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
17
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Йенс Йонссон
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
12
Павао Перван
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
17
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Йенс Йонссон
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Австрия - Дания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Австрия
Дания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
16 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+