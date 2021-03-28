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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Шотландия
Израиль - Шотландия: обзор матча 28 марта 2021
Израиль
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шотландия
44'
Д. Перец
56'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Шотландия
86'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Фрейзер
Желтая карточка
Д. Перец
82'
Замена
️️️️
С. Менахем
80'
75'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Адамс
75'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Д. МакГинн
Замена
М. Даббур
️️️️
Ш. Вайссман
74'
Замена
Н. Лави
️️️️
Б. Натхо
63'
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Ч. Адамс
46'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Хендри
ГОЛ! 1:0!
Д. Перец
Пас отдал
М. Соломон
44'
28'
Желтая карточка
Д. Хендри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
12
Шон Вайссман
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Борис Клейман
ВР
6
Нета Лави
ЦЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Долев Азиза
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
3-2-2-1-2
18
Марсиано
4
Арад
4
Эльхамед
21
Тиби
3
Менахем
2
Даса
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
12
Вайссман
3-2-3-1-1
1
Маршалл
3
Робертсон
5
Хэнли
13
Хендри
2
О'Доннелл
6
Тирни
7
МакГинн
8
МакГрегор
4
Мактоминей
20
Фрейзер
10
Адамс
12
Вайссман
9
Даббур
9
Даббур
12
Вайссман
6
Натхо
6
Лави
6
Лави
6
Натхо
20
Фрейзер
17
Армстронг
17
Армстронг
20
Фрейзер
13
Хендри
11
Кристи
11
Кристи
13
Хендри
7
МакГинн
23
МакЛин
23
МакЛин
7
МакГинн
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
Остались в запасе
Израиль
Шотландия
23
Итамар Нитцан
ВР
11
Долев Азиза
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
1
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
14
Джон Флек
ЦП
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
23
Итамар Нитцан
ВР
11
Долев Азиза
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
1
Борис Клейман
ВР
Остались в запасе
14
Джон Флек
ЦП
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Израиль - Шотландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
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