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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Литва
Швейцария - Литва: обзор матча 28 марта 2021
Швейцария
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Литва
2'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Литва
81'
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
Ф. Черных
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Д. Шакири
80'
Замена
С. Цубер
️️️️
Р. Варгас
79'
75'
Замена
️️️️
В. Сливка
Замена
Д. Закария
️️️️
Р. Фройлер
66'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
С. Видмер
65'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Эмболо
65'
58'
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
Ю. Ласицкас
42'
Желтая карточка
Ф. Черных
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Б. Эмболо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Литва
23
Марюс Адамонис
ВР
16
Игнас Дриомовас
ВР
4
Римвидас Садаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
10
Каролис Силкайтис
ОП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
8
Фройлер
17
Варгас
23
Шакири
9
Сеферович
7
Эмболо
3-2-4-1
12
Шведкаускас
2
Гашпуйтис
8
Вайткунас
5
Бенета
13
Миколюнас
13
Ласицкас
16
Шимкус
11
Новиковас
14
Сливка
17
Дапкус
10
Черных
3
Видмер
17
Фернандес
17
Фернандес
3
Видмер
17
Варгас
14
Цубер
14
Цубер
17
Варгас
8
Фройлер
6
Закария
6
Закария
8
Фройлер
23
Шакири
18
Мехмеди
18
Мехмеди
23
Шакири
7
Эмболо
19
Гавранович
19
Гавранович
7
Эмболо
10
Черных
23
Петравичюс
23
Петравичюс
10
Черных
13
Ласицкас
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
13
Ласицкас
Остались в запасе
Швейцария
Литва
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Владимир Петкович
19
Гратас Сиргедас
ЦП
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
23
Марюс Адамонис
ВР
16
Игнас Дриомовас
ВР
4
Римвидас Садаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
10
Каролис Силкайтис
ОП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Остались в запасе
19
Гратас Сиргедас
ЦП
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
23
Марюс Адамонис
ВР
16
Игнас Дриомовас
ВР
4
Римвидас Садаускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
10
Каролис Силкайтис
ОП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Швейцария - Литва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
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