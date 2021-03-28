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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Молдова
Дания - Молдова: обзор матча 28 марта 2021
Дания
28.03.2021, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 2 тур
8 : 0
Завершен
Молдова
19'
К. Дольберг (П)
22'
М. Дамсгор
29'
М. Дамсгор
35'
Й. Стригер Ларсен
39'
М. Йенсен
48'
К. Дольберг
81'
Р. Сков
89'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Молдова
ГОЛ! 8:0!
М. Ингвартсен
89'
ГОЛ! 7:0!
Р. Сков
Пас отдал
М. Дамсгор
81'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
М. Йенсен
77'
Замена
С. Кьер
️️️️
Й. Стригер Ларсен
77'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Шоне
77'
75'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Й. Николаеску
Замена
Й. Йонссон
️️️️
К. Нергор
64'
54'
Замена
А. Кожокарь
️️️️
К. Карп
ГОЛ! 6:0!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Дамсгор
48'
46'
Замена
И. Жардан
️️️️
А. Антонюк
Замена
Р. Сков
️️️️
А. Сков Ольсен
46'
ГОЛ! 5:0!
М. Йенсен
39'
ГОЛ! 4:0!
Й. Стригер Ларсен
Пас отдал
Н. Бойлесен
35'
ГОЛ! 3:0!
М. Дамсгор
Пас отдал
А. Сков Ольсен
29'
ГОЛ! 2:0!
М. Дамсгор
Пас отдал
А. Сков Ольсен
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дольберг
19'
18'
Желтая карточка
К. Карп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
19
Лассе Шоне
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
7
Артур Ионицэ
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
0
Йенс Йонссон
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
20
Ион Дрэган
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
26
Бойлесен
2
Андерсен
3
Вестергор
17
Стригер Ларсен
19
Шоне
15
Нергор
7
Йенсен
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
3-3-2-2
12
Намашко
22
Раца
2
Армаш
6
Епуряну
13
Архирий
22
Карп
2
Рябчук
7
Ионицэ
13
Антонюк
9
Николаеску
20
Платика
17
Стригер Ларсен
4
Кьер
4
Кьер
17
Стригер Ларсен
19
Шоне
10
Эриксен
10
Эриксен
19
Шоне
11
Сков Ольсен
24
Сков
24
Сков
11
Сков Ольсен
15
Нергор
0
Йонссон
0
Йонссон
15
Нергор
7
Йенсен
15
Ингвартсен
15
Ингвартсен
7
Йенсен
13
Антонюк
15
Жардан
15
Жардан
13
Антонюк
22
Карп
13
Кожокарь
13
Кожокарь
22
Карп
9
Николаеску
10
Дамашкан
10
Дамашкан
9
Николаеску
Остались в запасе
Дания
Молдова
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
8
Александр Белоусов
ЦП
16
Вадим Болохан
ЦЗ
20
Ион Дрэган
ЦФ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
1
Николае Чеботари
ВР
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
0
Мариус Йосипой
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
Остались в запасе
8
Александр Белоусов
ЦП
16
Вадим Болохан
ЦЗ
20
Ион Дрэган
ЦФ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
1
Николае Чеботари
ВР
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
0
Мариус Йосипой
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Дания - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
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