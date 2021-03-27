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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Латвия
Нидерланды - Латвия: обзор матча 27 марта 2021
Нидерланды
27.03.2021, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
2 : 0
Завершен
Латвия
32'
С. Бергейс
69'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Латвия
Замена
С. Бергвейн
️️️️
М. Депай
90'
Желтая карточка
Д. Блинд
87'
87'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Я. Икаунекс
85'
Замена
А. Соловьев
️️️️
А. Цыганик
Замена
К. Стенгс
️️️️
С. Бергейс
85'
79'
Замена
Р. Савалниекс
️️️️
В. Камеш
Замена
Р. Бабел
️️️️
Л. де Йонг
79'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Вейналдум
79'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Классен
79'
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Депай
69'
Желтая карточка
Л. де Йонг
52'
52'
Желтая карточка
К. Карклинс
46'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
Р. Ульдрикис
46'
Замена
К. Карклинс
️️️️
А. Зюзинс
34'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
ГОЛ! 1:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Классен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Владимирс Камеш
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
19
Райан Бабел
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
3-4-1-2
13
Крул
17
Блинд
6
де Лигт
5
Вейндал
21
де Йонг
11
Бергейс
8
Вейналдум
22
Дюмфрис
14
Классен
9
де Йонг
10
Депай
2-5-1-2
12
Озолс
13
Юрковскис
5
Черномордис
7
Камеш
17
Зюзинс
10
Икаунекс
16
Тарасов
6
Тоберс
11
Федоровс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
11
Бергейс
11
Стенгс
11
Стенгс
11
Бергейс
8
Вейналдум
8
Гравенберх
8
Гравенберх
8
Вейналдум
14
Классен
0
ван де Бек
0
ван де Бек
14
Классен
10
Депай
25
Бергвейн
25
Бергвейн
10
Депай
9
де Йонг
19
Бабел
19
Бабел
9
де Йонг
17
Зюзинс
21
Карклинс
21
Карклинс
17
Зюзинс
10
Икаунекс
19
Кроллис
19
Кроллис
10
Икаунекс
14
Цыганик
8
Соловьев
8
Соловьев
14
Цыганик
7
Камеш
11
Савалниекс
11
Савалниекс
7
Камеш
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
Остались в запасе
Нидерланды
Латвия
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
16
Алвис Яунземс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
16
Алвис Яунземс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Нидерланды - Латвия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Латвия
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