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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Люксембург
Ирландия - Люксембург: обзор матча 27 марта 2021
Ирландия
27.03.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Люксембург
85'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Люксембург
90'
+2
Замена
Л. Жерсон
️️️️
Д. Синани
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Каллен
88'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Д. Коллинс
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Родригес
Желтая карточка
Д. Каллен
80'
79'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
В. Тиль
Замена
Ш. Лонг
️️️️
К. Робинсон
73'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Кларк
61'
58'
Желтая карточка
Л. Янс
53'
Желтая карточка
Д. Синани
Желтая карточка
Э. Стивенс
53'
Замена
Р. Брэди
️️️️
М. Доэрти
46'
13'
Желтая карточка
О. Тилль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
10
Данель Синани
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Ирландия
23
Киран О'Хара
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Люксембург
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
3-2-3-2
16
Базуну
2
Коулмен
4
О'Ши
5
Кларк
3
Стивенс
2
Доэрти
8
Найт
18
Брауне
6
Каллен
7
Робинсон
9
Коллинс
3-1-5-1
1
Морис
2
Шано
3
Махмутович
22
Мартинс
8
Мартинс
10
Синани
16
Баррейро
21
Тилль
18
Янс
11
Тиль
10
Родригес
2
Доэрти
11
Брэди
11
Брэди
2
Доэрти
5
Кларк
11
МакКлин
11
МакКлин
5
Кларк
6
Каллен
6
Моламби
6
Моламби
6
Каллен
9
Коллинс
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Коллинс
7
Робинсон
9
Лонг
9
Лонг
7
Робинсон
10
Синани
7
Жерсон
7
Жерсон
10
Синани
11
Тиль
21
Девилье
21
Девилье
11
Тиль
Остались в запасе
Ирландия
Люксембург
23
Киран О'Хара
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
17
Мика Пинту
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
23
Лукас Фокс
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
12
Ральф Шон
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
23
Киран О'Хара
ВР
23
Марк Траверс
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
17
Мика Пинту
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
23
Лукас Фокс
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
12
Ральф Шон
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Ирландия - Люксембург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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