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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Эстония
Беларусь - Эстония: обзор матча 27 марта 2021
Беларусь
27.03.2021, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 2 тур
4 : 2
Завершен
Эстония
45'
В. Лисакович (П)
64'
Ю. Кендыш
81'
П. Савицкий
84'
В. Лисакович
31'
Х. Аниер
55'
Х. Аниер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Эстония
Желтая карточка
Н. Сигневич
89'
89'
Желтая карточка
Х. Пюрг
Замена
В. Климович
️️️️
Ю. Кендыш
87'
85'
Желтая карточка
Х. Аниер
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Лисакович
85'
ГОЛ! 4:2!
В. Лисакович
Пас отдал
С. Кисляк
84'
ГОЛ! 3:2!
П. Савицкий
81'
79'
Замена
С. Пури
️️️️
Р. Саппинен
77'
Вторая желтая
К. Ойгус
ГОЛ! 2:2!
Ю. Кендыш
Пас отдал
И. Стасевич
64'
63'
Желтая карточка
К. Ойгус
62'
Замена
К. Ойгус
️️️️
Р. Аллику
59'
Желтая карточка
Р. Аллику
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Е. Яблонский
58'
Замена
П. Савицкий
️️️️
М. Эбонг
58'
55'
ГОЛ! 1:2!
Х. Аниер
Пас отдал
Б. Ващук
50'
Желтая карточка
М. Кууск
Замена
С. Кисляк
️️️️
Д. Лаптев
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Лисакович
45'
31'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аниер
Пас отдал
М. Лиландер
Желтая карточка
Ю. Кендыш
18'
Желтая карточка
Д. Лаптев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
11
Денис Лаптев
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Рауно Аллику
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Беларусь
16
Антон Чичкан
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
18
Мартин Касе
ЦЗ
4
Магнус Вильота
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
6
Илья Антонов
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
21
Павел Дымов
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
11
Карл Ойгус
АП
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
4-3-1-2
1
Гутор
19
Бордачев
14
Наумов
13
Золотов
4
Юзепчук
22
Стасевич
14
Кендыш
14
Яблонский
9
Эбонг
17
Лисакович
11
Лаптев
4-3-3
12
Игонен
19
Лиландер
16
Пюрг
3
Паскочи
2
Кууск
20
Поом
15
Саппинен
14
Васильев
8
Аниер
23
Ващук
7
Аллику
11
Лаптев
15
Кисляк
15
Кисляк
11
Лаптев
17
Лисакович
10
Бахар
10
Бахар
17
Лисакович
9
Эбонг
8
Савицкий
8
Савицкий
9
Эбонг
14
Кендыш
21
Климович
21
Климович
14
Кендыш
14
Яблонский
0
Сигневич
0
Сигневич
14
Яблонский
15
Саппинен
7
Пури
7
Пури
15
Саппинен
7
Аллику
11
Ойгус
11
Ойгус
7
Аллику
Остались в запасе
Беларусь
Эстония
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
16
Антон Чичкан
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
6
Илья Антонов
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
18
Мартин Касе
ЦЗ
4
Магнус Вильота
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
21
Павел Дымов
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
16
Антон Чичкан
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Остались в запасе
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
6
Илья Антонов
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
18
Мартин Касе
ЦЗ
4
Магнус Вильота
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
21
Павел Дымов
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Беларусь - Эстония
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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