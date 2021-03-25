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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Северная Македония
Румыния - Северная Македония: обзор матча 25 марта 2021
Румыния
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 1 тур
3 : 2
Завершен
Северная Македония
28'
Ф. Тэнасе
50'
В. Михаила
86'
Я. Хаджи
82'
А. Адеми
83'
А. Трайковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Северная Македония
Желтая карточка
А. Максим
90'
+2
89'
Желтая карточка
В. Стояновски
88'
Замена
А. Ибраими
️️️️
К. Ристевски
ГОЛ! 3:2!
Я. Хаджи
Пас отдал
Р. Марин
86'
83'
ГОЛ! 2:2!
А. Трайковски
Пас отдал
Э. Барди
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Адеми
Пас отдал
Э. Алиоски
78'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Г. Пандев
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Ф. Тэнасе
76'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Н. Станчу
76'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Ман
76'
72'
Желтая карточка
Э. Алиоски
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
К. Кешеру
63'
Желтая карточка
Н. Банку
60'
55'
Замена
А. Адеми
️️️️
Б. Николов
55'
Замена
В. Стояновски
️️️️
И. Несторовски
ГОЛ! 2:0!
В. Михаила
Пас отдал
К. Кешеру
50'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
В. Михаила
41'
36'
Желтая карточка
Б. Николов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тэнасе
Пас отдал
В. Кирикеш
28'
Замена
В. Михаила
️️️️
Ф. Коман
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Овидиу Попеску
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
20
Деннис Ман
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Бобан Николов
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Румыния
16
Давид Лазар
ВР
1
Ионуц Раду
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Эрик Бикфалви
АП
22
Василе Могос
ПП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
3-3-2-2
1
Ницэ
11
Банку
21
Кирикеш
15
Буркэ
4
Попеску
10
Станчу
18
Марин
9
Тэнасе
20
Ман
13
Кешеру
7
Коман
3-2-1-2-2
23
Димитриевски
4
Ристевски
6
Муслиу
2
Бейтулай
13
Ристовски
8
Алиоски
16
Николов
10
Барди
7
Эльмас
10
Пандев
23
Несторовски
20
Ман
10
Максим
10
Максим
20
Ман
9
Тэнасе
10
Хаджи
10
Хаджи
9
Тэнасе
10
Станчу
17
Бикфалви
17
Бикфалви
10
Станчу
7
Коман
13
Михаила
13
Михаила
7
Коман
13
Кешеру
17
Пушкаш
17
Пушкаш
13
Кешеру
23
Несторовски
18
Стояновски
18
Стояновски
23
Несторовски
16
Николов
5
Адеми
5
Адеми
16
Николов
10
Пандев
9
Трайковски
9
Трайковски
10
Пандев
4
Ристевски
10
Ибраими
10
Ибраими
4
Ристевски
Остались в запасе
Румыния
Северная Македония
16
Давид Лазар
ВР
22
Василе Могос
ПП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
1
Ионуц Раду
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
Главный тренер
Мирел Рэдой
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
20
Стефан Спировски
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
16
Давид Лазар
ВР
22
Василе Могос
ПП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
1
Ионуц Раду
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
Остались в запасе
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
20
Стефан Спировски
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Румыния - Северная Македония
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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