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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Северная Ирландия
Италия - Северная Ирландия: обзор матча 25 марта 2021
Италия
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Северная Ирландия
14'
Д. Берарди
39'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Северная Ирландия
90'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Инсинье
84'
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Локателли
84'
78'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Магеннис
78'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
А. Маккэнн
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Берарди
75'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Эмерсон
75'
64'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Г. Уит
Замена
Н. Барелла
️️️️
Л. Пеллегрини
63'
48'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
46'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
К. Эванс
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Инсинье
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Флоренци
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Доменико Берарди
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Шейн Ловери
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
19
Бонуччи
3
Кьеллини
24
Флоренци
5
Локателли
6
Верратти
10
Инсинье
10
Пеллегрини
11
Берарди
17
Иммобиле
3-2-3-1
18
Смит
5
Эванс
20
Кэткарт
17
МакНэйр
14
Даллас
13
Эванс
8
Дэвис
18
Уит
16
Маккэнн
21
Магеннис
11
Берарди
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Берарди
13
Эмерсон
4
Спинаццола
4
Спинаццола
13
Эмерсон
10
Пеллегрини
18
Барелла
18
Барелла
10
Пеллегрини
5
Локателли
4
Пессина
4
Пессина
5
Локателли
10
Инсинье
0
Грифо
0
Грифо
10
Инсинье
18
Уит
9
Ловери
9
Ловери
18
Уит
16
Маккэнн
6
Томпсон
6
Томпсон
16
Маккэнн
13
Эванс
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
13
Эванс
21
Магеннис
10
Лафферти
10
Лафферти
21
Магеннис
Остались в запасе
Италия
Северная Ирландия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Италия - Северная Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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