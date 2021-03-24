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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Словакия
Кипр - Словакия: обзор матча 24 марта 2021
Кипр
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Словакия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Словакия
Замена
М. Илия
️️️️
П. Сотириу
90'
+2
84'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
О. Дуда
78'
Замена
И. Шранц
️️️️
М. Беро
Желтая карточка
И. Питтас
75'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Ф. Папулис
72'
Замена
️️️️
Г. Кастанос
66'
60'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Боженик
60'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
А. Русняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
5
Костас Сотериу
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
19
Константинос Лайфис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Альберт Русняк
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Христос Сьелис
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
6
Алекс Гогич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
25
Якуб Громада
ОП
10
Ласло Бенеш
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
3-5-2
13
Деметриу
5
Сотериу
8
Кусулос
4
Иоанну
9
Питтас
19
Лайфис
20
Кастанос
18
Артиматас
7
Антониу
3
Сотириу
15
Папулис
4-4-1-1
1
Дубравка
2
Пекарик
15
Губочан
16
Ганцко
14
Шкриньяр
19
Куцка
13
Грошовски
21
Беро
10
Русняк
8
Дуда
9
Боженик
3
Сотириу
9
Илия
9
Илия
3
Сотириу
15
Папулис
10
Лоизу
10
Лоизу
15
Папулис
8
Дуда
15
Стрелец
15
Стрелец
8
Дуда
21
Беро
18
Шранц
18
Шранц
21
Беро
9
Боженик
21
Дуриш
21
Дуриш
9
Боженик
10
Русняк
6
Грегуш
6
Грегуш
10
Русняк
Остались в запасе
Кипр
Словакия
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Андреас Авраам
ЦП
3
Христос Сьелис
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
6
Алекс Гогич
ОП
1
Костас Панайи
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
Главный тренер
Николаос Костеноглу
4
Мартин Вальент
ЦЗ
12
Душан Куцяк
ВР
20
Роберт Мак
ЛВ
23
Доминик Грейф
ВР
10
Томаш Суслов
ЦФ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
10
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Андреас Авраам
ЦП
3
Христос Сьелис
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
6
Алекс Гогич
ОП
1
Костас Панайи
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
Остались в запасе
4
Мартин Вальент
ЦЗ
12
Душан Куцяк
ВР
20
Роберт Мак
ЛВ
23
Доминик Грейф
ВР
10
Томаш Суслов
ЦФ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
10
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Кипр - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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