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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Черногория
Латвия - Черногория: обзор матча 24 марта 2021
Латвия
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
Черногория
40'
Я. Икаунекс
41'
С. Йоветич
83'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Черногория
Желтая карточка
К. Тоберс
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Болевич
️️️️
С. Хакшабанович
87'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
С. Йоветич
83'
ГОЛ! 1:2!
С. Йоветич
Пас отдал
В. Йовович
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
81'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
А. Цыганик
81'
Желтая карточка
К. Карклинс
79'
75'
Замена
В. Йовович
️️️️
И. Иванович
Замена
А. Яунземс
️️️️
В. Камеш
71'
Замена
К. Карклинс
️️️️
А. Зюзинс
71'
Желтая карточка
А. Черномордис
53'
45'
Желтая карточка
И. Вуячич
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
Я. Икаунекс
Пас отдал
В. Камеш
40'
Желтая карточка
В. Камеш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Владимирс Камеш
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
23
Игор Иванович
ПВ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Марко Бакич
ЦП
2
Душан Лагатор
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
22
Дино Исламович
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
3-5-2
1
Штейнборс
13
Юрковскис
3
Осс
5
Черномордис
6
Тоберс
11
Савалниекс
17
Зюзинс
10
Икаунекс
7
Камеш
14
Цыганик
20
Ульдрикис
4-2-2-2
1
Миятович
23
Марушич
3
Радунович
5
Вуячич
15
Савич
19
Шчекич
21
Косович
23
Иванович
18
Хакшабанович
10
Йоветич
18
Джурджевич
7
Камеш
16
Яунземс
16
Яунземс
7
Камеш
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
14
Цыганик
10
Икаунекс
10
Икаунекс
14
Цыганик
17
Зюзинс
21
Карклинс
21
Карклинс
17
Зюзинс
18
Хакшабанович
21
Болевич
21
Болевич
18
Хакшабанович
10
Йоветич
11
Бечирай
11
Бечирай
10
Йоветич
23
Иванович
16
Йовович
16
Йовович
23
Иванович
Остались в запасе
Латвия
Черногория
16
Игорь Тарасов
ЦП
12
Роберт Озолс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
26
Виталий Максименко
ЦЗ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
22
Марко Симич
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
2
Момчило Распопович
ЦЗ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
13
Милош Драгоевич
ВР
22
Дино Исламович
ЦФ
2
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
16
Игорь Тарасов
ЦП
12
Роберт Озолс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
26
Виталий Максименко
ЦЗ
Остались в запасе
22
Марко Симич
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
2
Момчило Распопович
ЦЗ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
13
Милош Драгоевич
ВР
22
Дино Исламович
ЦФ
2
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Латвия - Черногория
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Ален Дюрьо
Стадион:
Сконто
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