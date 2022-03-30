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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Парагвай
Перу - Парагвай: обзор матча 30 марта 2022
Перу
30.03.2022, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
Парагвай
5'
Д. Лападула
42'
Й. Йотун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Парагвай
Замена
А. Валера
️️️️
Д. Лападула
88'
Замена
К. Рамос
️️️️
К. Самбрано
87'
Замена
Г. Коста
️️️️
К. Куэва
87'
73'
Замена
️️️️
С. Феррейра
73'
Замена
Ж. Колман
️️️️
О. Ромеро
Замена
О. Калькатерра
️️️️
Й. Йотун
69'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
С. Пенья
66'
59'
Замена
Х. Медина
️️️️
Р. Санчес
45'
Желтая карточка
Р. Рохас
ГОЛ! 2:0!
Й. Йотун
42'
Желтая карточка
Д. Лападула
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
Пас отдал
К. Куэва
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
2
Роберт Рохас
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
20
Ричард Санчес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Перу
12
Анхело Кампос
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Габриэль Коста
ЛВ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Парагвай
1
Сантьяго Рохас
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
6
Луис Сарате
ЦЗ
0
Жозуэ Колман
ЛВ
0
Хосе Флорентин
ЦП
0
Хесус Медина
ПВ
4-1-1-1-3
1
Галлезе
6
Трауко
22
Калленс
5
Самбрано
19
Йотун
13
Тапиа
10
Куэва
10
Пенья
20
Флорес
9
Лападула
17
Адвинкула
4-1-2-1-1
1
Сильва
5
Бальбуэна
6
Алонсо
3
Альдрете
2
Рохас
14
Кубас
20
Санчес
21
Ромеро
19
Энкисо
7
Феррейра
5
Самбрано
15
Рамос
15
Рамос
5
Самбрано
19
Йотун
18
Калькатерра
18
Калькатерра
19
Йотун
10
Пенья
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Пенья
10
Куэва
16
Коста
16
Коста
10
Куэва
9
Лападула
20
Валера
20
Валера
9
Лападула
21
Ромеро
0
Колман
0
Колман
21
Ромеро
20
Санчес
0
Медина
0
Медина
20
Санчес
Остались в запасе
Перу
Парагвай
12
Анхело Кампос
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
1
Сантьяго Рохас
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
6
Луис Сарате
ЦЗ
0
Хосе Флорентин
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
12
Анхело Кампос
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантьяго Рохас
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
6
Луис Сарате
ЦЗ
0
Хосе Флорентин
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Перу - Парагвай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
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