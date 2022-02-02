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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Эквадор
Перу - Эквадор: обзор матча 02 февраля 2022
Перу
02.02.2022, среда, 05:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эквадор
69'
Э. Флорес
2'
М. Эстрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Эквадор
Замена
У. Картахена
️️️️
Р. Тапиа
90'
+4
89'
Замена
М. Карселен
️️️️
А. Франко
81'
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Пресиадо
81'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Эстрада
70'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
А. Пресиадо
ГОЛ! 1:1!
Э. Флорес
Пас отдал
Л. Адвинкула
69'
63'
Желтая карточка
Г. Плата
Замена
А. Валера
️️️️
С. Пенья
61'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
51'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
С. Орменьо
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
Р. Гарсия
46'
Желтая карточка
Х. Карвальо
45'
+5
38'
Желтая карточка
М. Кайседо
Желтая карточка
Р. Гарсия
34'
28'
Желтая карточка
А. Франко
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Эстрада
Пас отдал
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
24
Расьель Гарсия
АП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Анхело Кампос
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Габриэль Коста
ЛВ
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
20
Себастьян Мендес
ОП
5
Микаэль Карселен
ОП
20
Яннер Корозо
ПВ
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
4-1-3-2
1
Галлезе
6
Трауко
5
Самбрано
22
Калленс
19
Йотун
13
Тапиа
24
Гарсия
10
Пенья
18
Каррильо
17
Адвинкула
18
Орменьо
4-1-3-1-1
1
Галиндес
17
Пресиадо
2
Торрес
3
Хинкапе
7
Эступиньян
23
Кайседо
21
Франко
8
Груэсо
9
Пресиадо
19
Плата
11
Эстрада
18
Орменьо
10
Гонсалес
10
Гонсалес
18
Орменьо
13
Тапиа
16
Картахена
16
Картахена
13
Тапиа
24
Гарсия
20
Флорес
20
Флорес
24
Гарсия
10
Пенья
20
Валера
20
Валера
10
Пенья
9
Пресиадо
18
Паласиос
18
Паласиос
9
Пресиадо
17
Пресиадо
14
Арреага
14
Арреага
17
Пресиадо
21
Франко
5
Карселен
5
Карселен
21
Франко
11
Эстрада
9
Кайседо
9
Кайседо
11
Эстрада
Остались в запасе
Перу
Эквадор
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Анхело Кампос
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
16
Габриэль Коста
ЛВ
Главный тренер
Рикардо Гарека
20
Себастьян Мендес
ОП
12
Педро Ортис
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
20
Яннер Корозо
ПВ
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Анхело Кампос
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
16
Габриэль Коста
ЛВ
Остались в запасе
20
Себастьян Мендес
ОП
12
Педро Ортис
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
20
Яннер Корозо
ПВ
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Перу - Эквадор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
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