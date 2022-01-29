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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Перу
Колумбия - Перу: обзор матча 29 января 2022
Колумбия
29.01.2022, суббота, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур
0 : 1
Завершен
Перу
85'
Э. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Перу
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
Й. Мохика
90'
+1
Замена
Х. Пресиадо
️️️️
В. Барриос
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Корсо
85'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флорес
Пас отдал
К. Куэва
84'
Замена
С. Орменьо
️️️️
Д. Лападула
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Урибе
73'
Замена
С. Альсате
️️️️
Р. Борре
66'
Замена
М. Борха
️️️️
Р. Фалькао
66'
65'
Замена
М. Араухо
️️️️
К. Самбрано
65'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Й. Йотун
64'
Замена
Л. Абрам
️️️️
М. Лопес
56'
Желтая карточка
К. Куэва
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
С. Пенья
45'
+2
Желтая карточка
А. Каррильо
Желтая карточка
Й. Мина
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
0
Стивен Альсате
ЦП
15
Виктор Кантильо
ЦП
0
Фреди Инестроза
ЦП
22
Ясер Асприлья
ЦП
28
Йимми Чара
ПВ
7
Харольд Пресиадо
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Оспина
17
Мохика
23
Санчес
13
Мина
5
Барриос
15
Урибе
11
Куадрадо
7
Диас
10
Родригес
9
Фалькао
19
Борре
3-3-1-2-1
1
Галлезе
19
Йотун
5
Самбрано
22
Калленс
3
Корсо
13
Тапиа
4
Лопес
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
9
Лападула
19
Борре
0
Альсате
0
Альсате
19
Борре
17
Мохика
0
Инестроза
0
Инестроза
17
Мохика
15
Урибе
28
Чара
28
Чара
15
Урибе
5
Барриос
7
Пресиадо
7
Пресиадо
5
Барриос
9
Фалькао
9
Борха
9
Борха
9
Фалькао
4
Лопес
2
Абрам
2
Абрам
4
Лопес
5
Самбрано
5
Араухо
5
Араухо
5
Самбрано
19
Йотун
10
Гонсалес
10
Гонсалес
19
Йотун
10
Пенья
20
Флорес
20
Флорес
10
Пенья
9
Лападула
18
Орменьо
18
Орменьо
9
Лападула
Остались в запасе
Колумбия
Перу
12
Камило Варгас
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
15
Виктор Кантильо
ЦП
22
Ясер Асприлья
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
21
Хосе Карвальо
ВР
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
15
Виктор Кантильо
ЦП
22
Ясер Асприлья
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Колумбия - Перу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Где смотреть матч:
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