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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Венесуэла
Чили - Венесуэла: обзор матча 15 октября 2021
Чили
15.10.2021, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
3 : 0
Завершен
Венесуэла
18'
Э. Пульгар
37'
Э. Пульгар
73'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Венесуэла
88'
Желтая карточка
О. Гонсалес
Замена
П. Галдамес
️️️️
Д. Вальдес
84'
Замена
Н. Диас
️️️️
С. Вегас
83'
Замена
К. Баэса
️️️️
Э. Пульгар
78'
74'
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
Э. Рамирес
74'
Замена
Б. Уртадо
️️️️
Д. Мачис
ГОЛ! 3:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Ж. Менезес
73'
68'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Л. Хименес
67'
61'
Замена
Р. Селис
️️️️
Э. Белло
Желтая карточка
Д. Вальдес
48'
46'
Замена
Р. Росалес
️️️️
Р. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
Э. Пульгар
Пас отдал
А. Санчес
37'
ГОЛ! 1:0!
Э. Пульгар
Пас отдал
А. Санчес
18'
Желтая карточка
Э. Пульгар
13'
8'
Желтая карточка
Р. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Эрик Пульгар
ОП
17
Гари Медель
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
11
Луис Хименес
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
0
Оскар Гонсалес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
2
Николас Диас
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
19
Томас Аларкон
ОП
2
Клаудио Баэса
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
0
Даниэль Каррильо
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
18
Ричард Селис
ЛВ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
17
Брайан Уртадо
ЦФ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Браво
3
Марипан
5
Вегас
4
Исла
13
Пульгар
17
Медель
15
Вальдес
8
Видаль
22
Бреретон
10
Санчес
11
Хименес
3-1-2-3-1
1
Фариньес
28
Мартинес
2
Феррарези
20
Эрнандес
13
Мартинес
0
Гонсалес
8
Ринкон
15
Белло
18
Пеньяранда
11
Мачис
19
Рамирес
5
Вегас
2
Диас
2
Диас
5
Вегас
13
Пульгар
2
Баэса
2
Баэса
13
Пульгар
15
Вальдес
14
Галдамес
14
Галдамес
15
Вальдес
11
Хименес
16
Менезес
16
Менезес
11
Хименес
20
Эрнандес
16
Росалес
16
Росалес
20
Эрнандес
13
Мартинес
8
Кассерес
8
Кассерес
13
Мартинес
15
Белло
18
Селис
18
Селис
15
Белло
11
Мачис
17
Уртадо
17
Уртадо
11
Мачис
19
Рамирес
9
Аристегита
9
Аристегита
19
Рамирес
Остались в запасе
Чили
Венесуэла
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
0
Даниэль Каррильо
ЛЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
12
Габриэль Ариас
ВР
1
Габриэль Кастельон
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
19
Томас Аларкон
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Луис Ромеро
ВР
0
Даниэль Каррильо
ЛЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Чили - Венесуэла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Где смотреть матч:
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