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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Аргентина
Венесуэла - Аргентина: обзор матча 03 сентября 2021
Венесуэла
03.09.2021, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 3
Завершен
Аргентина
90+3'
Й. Сотельдо (П)
45+2'
Л. Мартинес
71'
Х. Корреа
74'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Аргентина
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Й. Сотельдо
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Уртадо
79'
79'
Замена
П. Дибала
️️️️
Г. Родригес
76'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Де Пауль
75'
Замена
А. Гомес
️️️️
Л. Мартинес
74'
ГОЛ! 0:3!
А. Корреа
71'
ГОЛ! 0:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Д. Мартинес
67'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
А. Гонсалес
67'
63'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Д. Ло Чельсо
62'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Каррильо
️️️️
Д. Саварино
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
Й. Сотельдо
45'
Замена
М. Вильянуэва
️️️️
Э. Рамирес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Хуниор Морено
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
7
Freddy Vargas
ЦФ
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Николас Домингес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
3-1-2-3
1
Фариньес
21
Гонсалес
2
Феррарези
6
Веласкес
13
Мартинес
11
Саварино
8
Ринкон
19
Рамирес
17
Мартинес
10
Сотельдо
4-2-3-1
23
Мартинес
26
Молина
6
Пеццелла
19
Отаменди
8
Акунья
7
Де Пауль
18
Родригес
10
Месси
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
19
Рамирес
2
Вильянуэва
2
Вильянуэва
19
Рамирес
21
Гонсалес
20
Эрнандес
20
Эрнандес
21
Гонсалес
11
Саварино
0
Каррильо
0
Каррильо
11
Саварино
17
Мартинес
9
Уртадо
9
Уртадо
17
Мартинес
7
Де Пауль
14
Паласиос
14
Паласиос
7
Де Пауль
11
Ди Мария
21
Корреа
21
Корреа
11
Ди Мария
22
Мартинес
17
Гомес
17
Гомес
22
Мартинес
18
Родригес
10
Дибала
10
Дибала
18
Родригес
11
Ло Чельсо
16
Корреа
16
Корреа
11
Ло Чельсо
Остались в запасе
Венесуэла
Аргентина
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
5
Хуниор Морено
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
7
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Николас Домингес
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
5
Хуниор Морено
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
7
Freddy Vargas
ЦФ
Остались в запасе
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Николас Домингес
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Венесуэла - Аргентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Где смотреть матч:
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