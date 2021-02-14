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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Волос
ОФИ - Волос: обзор матча 14 февраля 2021
ОФИ
14.02.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Волос
63'
Л. Кастаньос
3'
Х. Хосе Переа
22'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Волос
Желтая карточка
М. Мельядо
90'
+5
90'
+2
Замена
T. Kritikos
️️️️
Н. Мартинес
Желтая карточка
O. Lymperakis
88'
87'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Замена
F. Ferreyra
️️️️
N. Vafeas
76'
76'
Замена
️️️️
С. Нинис
66'
Замена
С. Санчес
️️️️
Х. Бартоло
ГОЛ! 1:2!
Л. Кастаньос
Пас отдал
Ф. Старжеон
63'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
62'
Замена
F. Grivas
️️️️
Д. Де Гузман
62'
Желтая карточка
К. Яннулис
34'
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Дувикас
Пас отдал
Х. Бартоло
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
Д. Ринстра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
4-4-2
32
15
Диамантис
18
Яннулис
34
2
26
Стайкос
18
Де Гузман
70
Старжеон
29
Мельядо
9
Кастаньос
2
3-3-1-3
55
Клейман
37
Грильо
26
Феррари
6
Цоканис
11
Нинис
23
Ринстра
10
Мартинес
7
Бартоло
9
Дувикас
9
Переа
24
Митоглу
2
9
9
2
34
13
13
34
18
Де Гузман
28
28
18
Де Гузман
7
Бартоло
31
Санчес
31
Санчес
7
Бартоло
10
Мартинес
77
77
10
Мартинес
Остались в запасе
ОФИ
Волос
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ОФИ - Волос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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