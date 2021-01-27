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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Аполлон Смирнис
ПАС Ламия - Аполлон Смирнис: обзор матча 27 января 2021
ПАС Ламия
27.01.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
13'
А. Караманос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Аполлон Смирнис
Замена
К. Провидакис
️️️️
М. Делетич
89'
Желтая карточка
G. Skondras
88'
88'
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
87'
Замена
A. Mounier
️️️️
Д. Хухумис
77'
Желтая карточка
Х. Лисгарас
76'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
С. Цилулис
Замена
B. Arabuli
️️️️
А. Караманос
76'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
Ф. Цандарис
72'
71'
Желтая карточка
С. Цилулис
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Тайрон
71'
69'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
И. Колл
Желтая карточка
Ф. Цандарис
59'
46'
Замена
️️️️
К. Бручич
Замена
️️️️
Ã. MartÃnez
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Караманос
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
9
Piti
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
21
Василиос Витлис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
3-2-2-3
1
Эпасси
33
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
23
8
Цандарис
20
Тайрон
16
Бехарано
7
Делетич
9
Романич
11
Караманос
3-2-4-2
0
31
Лисгарас
2
Бручич
5
Баксеванидис
3
Хухумис
23
Цилулис
64
14
Сливка
77
Колл
9
87
11
Караманос
45
45
11
Караманос
8
Цандарис
25
Василакакис
25
Василакакис
8
Цандарис
7
Делетич
24
Провидакис
24
Провидакис
7
Делетич
20
Тайрон
0
0
20
Тайрон
23
Цилулис
29
Бединелли
29
Бединелли
23
Цилулис
77
Колл
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
77
Колл
3
Хухумис
0
0
3
Хухумис
Остались в запасе
ПАС Ламия
Аполлон Смирнис
9
Piti
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
9
Piti
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
Остались в запасе
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАС Ламия - Аполлон Смирнис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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