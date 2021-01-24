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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Волос
ПАС - Волос: обзор матча 24 января 2021
ПАС
24.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Волос
13'
А. Дувикас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Волос
90'
Желтая карточка
Т. Цоканис
Замена
В. Наумец
️️️️
М. Салиакас
87'
79'
Замена
С. Санчес
️️️️
Х. Бартоло
78'
Желтая карточка
Х. Бартоло
77'
Желтая карточка
А. Дувикас
73'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
Замена
Н. Милинчану
️️️️
S. Siontis
71'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
59'
54'
Желтая карточка
T.
Замена
F. Brener
️️️️
Х. Элефтериадис
46'
Замена
J. Leo
️️️️
Г. Памлидис
46'
Желтая карточка
Я. Каргас
43'
33'
Желтая карточка
Ф. Грильо
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дувикас
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
0
Renato Santos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хутесиотис
43
Персман
6
Пантелакис
2
Салиакас
4
Каргас
5
Эррамуспе
7
Карталис
20
Элефтериадис
14
Памлидис
12
22
4-2-1-3
55
Клейман
2
6
Цоканис
26
Феррари
37
Грильо
10
Мартинес
23
Ринстра
7
Бартоло
9
Дувикас
24
Митоглу
0
14
Памлидис
12
12
14
Памлидис
20
Элефтериадис
0
0
20
Элефтериадис
2
Салиакас
9
Наумец
9
Наумец
2
Салиакас
22
20
Милинчану
20
Милинчану
22
7
Бартоло
31
Санчес
31
Санчес
7
Бартоло
9
Переа
9
Переа
Остались в запасе
ПАС
Волос
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ОП
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
31
Василиос Атанасиу
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ОП
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
31
Василиос Атанасиу
ВР
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАС - Волос
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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