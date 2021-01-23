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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Арис
Аполлон Смирнис - Арис: обзор матча 23 января 2021
Аполлон Смирнис
23.01.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Арис
18'
Н. Иоанну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Арис
86'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Д. Мансини
86'
Замена
C. Lopez
️️️️
Н. Иоанну
73'
Замена
D. Manos
️️️️
Б. Гама
73'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Бертольо
Замена
A. Mounier
️️️️
Т. Бединелли
69'
63'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
К. Силва
45'
Желтая карточка
Н. Иоанну
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Иоанну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
I. Varkas
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
4-3-1-3
5
Баксеванидис
26
Калисир
2
Бручич
0
77
Колл
23
Цилулис
64
29
Бединелли
11
9
87
3-5-2
1
Сиабанис
5
31
Роуз
14
Иоанну
16
Гама
8
Джегго
88
7
Мансини
6
Сандгрен
10
Силва
18
Бертольо
0
0
29
Бединелли
0
0
29
Бединелли
18
Бертольо
18
Гарсия
18
Гарсия
18
Бертольо
14
Иоанну
11
11
14
Иоанну
7
Мансини
66
Сакич
66
Сакич
7
Мансини
10
Силва
26
26
10
Силва
16
Гама
9
9
16
Гама
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Арис
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Аполлон Смирнис - Арис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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