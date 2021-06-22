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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Шотландия
Хорватия - Шотландия: обзор матча 22 июня 2021
Хорватия
22.06.2021, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
3 : 1
Завершен
Шотландия
17'
Н. Влашич
62'
Л. Модрич
77'
И. Перишич
42'
К. МакГрегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Шотландия
84'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
С. О'Доннелл
84'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Ч. Адамс
Замена
А. Ребич
️️️️
И. Перишич
81'
ГОЛ! 3:1!
И. Перишич
Пас отдал
Л. Модрич
77'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
Н. Влашич
76'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Й. Гвардиол
71'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Б. Петкович
70'
70'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Армстронг
ГОЛ! 2:1!
Л. Модрич
Пас отдал
М. Ковачич
62'
42'
ГОЛ! 1:1!
К. МакГрегор
34'
Желтая карточка
С. Маккена
33'
Замена
С. Маккена
️️️️
Г. Хэнли
Желтая карточка
Д. Ловрен
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
И. Перишич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Джон Флек
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
6
Ловрен
21
Вида
22
Юранович
11
Брозович
8
Ковачич
10
Модрич
14
Перишич
13
Влашич
17
Петкович
4-4-2
1
Маршалл
2
О'Доннелл
6
Тирни
5
Хэнли
3
Робертсон
7
МакГинн
8
МакГрегор
4
Мактоминей
17
Армстронг
10
Адамс
9
Дайкс
14
Перишич
17
Ребич
17
Ребич
14
Перишич
4
Гвардиол
3
Баришич
3
Баришич
4
Гвардиол
13
Влашич
18
Иванушец
18
Иванушец
13
Влашич
17
Петкович
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Петкович
17
Армстронг
20
Фрейзер
20
Фрейзер
17
Армстронг
5
Хэнли
16
Маккена
16
Маккена
5
Хэнли
2
О'Доннелл
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
О'Доннелл
10
Адамс
17
Нисбет
17
Нисбет
10
Адамс
Остались в запасе
Хорватия
Шотландия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
14
Джон Флек
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
14
Джон Флек
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Шотландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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