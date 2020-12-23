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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Фортуна
Рот-Вайсс - Фортуна: обзор матча 23 декабря 2020
Рот-Вайсс
23.12.2020, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
- : -
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Георг Мелхес Штадион
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Рот-Вайсс
Фортуна
Кубок Германии: шансы «Рот-Вайсс Эссен» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 2-го раунда
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