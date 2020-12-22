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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эльверсберг - Боруссия М
Эльверсберг - Боруссия М: обзор матча 22 декабря 2020
Эльверсберг
22.12.2020, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Боруссия М
5'
Х. Вольф
21'
Л. Бенеш
36'
Л. Штиндль
69'
П. Херрманн
83'
Х. Вильяльба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльверсберг - Боруссия М
Замена
T. Politakis
️️️️
L. Dürholtz
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Х. Вильяльба
78'
Замена
Х. Вильяльба
️️️️
К. Крамер
69'
ГОЛ! 0:4!
П. Херрманн
Замена
М. Мустафич
️️️️
E. Dacaj
68'
64'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Б. Эмболо
64'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Л. Штиндль
63'
Желтая карточка
Л. Бенеш
Замена
K. Koffi
️️️️
M. Feil
56'
Замена
N. Karger
️️️️
И. Суэро
46'
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
Й. Хофманн
46'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Ляйнер
36'
ГОЛ! 0:3!
Л. Штиндль
Вторая желтая
S. Tekerci
31'
Желтая карточка
S. Tekerci
26'
21'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бенеш
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вольф
Пас отдал
К. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
10
Исраэль Суэро
АП
10
Sinan Tekerci
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
33
Torben Rehfeldt
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
2
Lukas Kohler
ЦФ
6
Patryk Dragon
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
21
Eros Dacaj
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Эльверсберг
10
Мирза Мустафич
АП
9
Thomas Gösweiner
ЦФ
20
Eric Gründemann
ЦФ
4
Luca Blaß
ЦФ
17
Yannik Haupts
ЦФ
17
Theodoros Politakis
ЦФ
30
Kevin Koffi
ЦФ
11
Nico Karger
ЦФ
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
1-5
10
Суэро
6
24
Шнелльбахер
21
11
2
4-1-1-3-1
21
Зиппель
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
23
Крамер
8
Бенеш
7
Хофманн
17
Вольф
13
Штиндль
7
Эмболо
21
10
Мустафич
10
Мустафич
21
11
17
17
11
7
30
30
7
10
Суэро
11
11
10
Суэро
7
Хофманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Хофманн
7
Эмболо
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Эмболо
22
Ляйнер
5
Ланг
5
Ланг
22
Ляйнер
13
Штиндль
10
Нойхаус
10
Нойхаус
13
Штиндль
23
Крамер
20
Вильяльба
20
Вильяльба
23
Крамер
Остались в запасе
Эльверсберг
Боруссия М
9
Thomas Gösweiner
ЦФ
20
Eric Gründemann
ЦФ
4
Luca Blaß
ЦФ
17
Yannik Haupts
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
1
Янн Зоммер
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
9
Thomas Gösweiner
ЦФ
20
Eric Gründemann
ЦФ
4
Luca Blaß
ЦФ
17
Yannik Haupts
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
1
Янн Зоммер
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Эльверсберг - Боруссия М
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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