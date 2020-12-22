Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Ульм 1846 - Шальке-04
Ульм 1846 - Шальке-04: обзор матча 22 декабря 2020
Ульм 1846
22.12.2020, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Шальке-04
82'
J. Reichert
27'
С. Сердар
51'
Б. Раман
62'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ульм 1846 - Шальке-04
Желтая карточка
F. Higl
89'
89'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
С. Скрыбски
ГОЛ! 1:3!
J. Reichert
82'
Пенальти не реализован!
J. Reichert
82'
Замена
F. Krebs
️️️️
T. Geyer
78'
77'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
А. Арит
62'
ГОЛ! 0:3!
Б. Раман
Пас отдал
С. Скрыбски
51'
ГОЛ! 0:2!
Б. Раман
Желтая карточка
J. Reichert
48'
46'
Замена
М. Тиав
️️️️
К. Лудевиг
Желтая карточка
B. Coban
44'
35'
Желтая карточка
Б. Раман
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Сердар
Пас отдал
Б. Очипка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
17
B. Coban
ЦФ
7
Albano Gashi
ЦФ
15
Marcel Schmidts
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
5
J. Reichert
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
1
Maximilian Reule
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Ульм 1846
21
Адриан Бек
АП
23
Steffen Kienle
ЦФ
0
A. Fink
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
4
Florian Krebs
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Лука Шулер
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
5
18
1
6
5
15
4-1-2-2-1
1
Ферманн
29
Лудевиг
8
Беккер
22
Настасич
5
Очипка
21
Стамбули
18
Шепф
8
Сердар
7
Скрыбски
77
Арит
14
Раман
23
23
33
33
21
Бек
21
Бек
6
4
4
6
29
Лудевиг
12
Тиав
12
Тиав
29
Лудевиг
77
Арит
70
Боздоган
70
Боздоган
77
Арит
7
Скрыбски
23
Кутуджу
23
Кутуджу
7
Скрыбски
Остались в запасе
Ульм 1846
Шальке-04
0
A. Fink
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
39
Рабби Матондо
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
18
Лука Шулер
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
0
A. Fink
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
18
Лука Шулер
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Ульм 1846 - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ульм 1846
2 : 3
16.05.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 37 тур
Оснабрюк
1 : 1
09.05.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ульм 1846
0 : 2
02.05.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 1
18.04.2026
Хавелсе
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Ульм 1846
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Игрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
24 мая
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
2024.08.16 23:59
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
2024.08.16 23:44
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
2024.08.16 20:30
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
2019.10.29 20:08
4
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+