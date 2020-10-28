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Расписание матчей
Италия. Кубок
Циттаделла - Специя
Циттаделла - Специя: обзор матча 28 октября 2020
Циттаделла
28.10.2020, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Специя
49'
Д. Верде
63'
A. Benedetti (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Циттаделла - Специя
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
A. Benedetti
Замена
P. Grillo
️️️️
T. Awua
58'
Замена
R. Ogunseye
️️️️
M. Rosafio
58'
Замена
F. Proia
️️️️
В. Мастрантонио
58'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верде
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
19
Karamoko Cissé
ЦФ
7
Marco Rosafio
ЦФ
4
Manuel Iori
ЦФ
86
Theophilus Awua
ЦФ
3
Amedeo Benedetti
ЦФ
6
Agostino Camigliano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
16
Roberto Ogunseye
ЦФ
11
Paolo Grillo
ЦФ
10
Christian D'Urso
ЦФ
8
Federico Proia
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
14
Gianluca Bassano
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Специя
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
2-2-5
13
Кастрати
2
Пертиконе
84
Кассандро
5
Мастрантонио
5
Гарджуло
4
6
3
86
7
4-1-2-1-2
22
Крапикас
8
Виньяли
24
Хабот
15
Делл'Орко
4
Феррер
27
Риччи
19
Мора
14
Дейола
17
Фариас
10
Верде
91
Пикколи
7
16
16
7
86
11
11
86
5
Мастрантонио
8
8
5
Мастрантонио
Остались в запасе
Циттаделла
Специя
15
Доменико Фраре
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
10
Christian D'Urso
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
14
Gianluca Bassano
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
78
Лука Маниеро
ВР
Главный тренер
Эдоардо Горини
18
М'Бала Нзола
ЦФ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
4
Томмазо Побега
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
15
Доменико Фраре
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
10
Christian D'Urso
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
14
Gianluca Bassano
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
78
Лука Маниеро
ВР
Остались в запасе
18
М'Бала Нзола
ЦФ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
7
Кевин Агудело
ПВ
4
Томмазо Побега
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Циттаделла - Специя
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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