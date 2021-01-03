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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Астерас
Панатинаикос - Астерас: обзор матча 03 января 2021
Панатинаикос
03.01.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Астерас
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
81'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Карлитос
76'
66'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Я. Бузукис
66'
65'
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
64'
Замена
️️️️
Сито
Желтая карточка
С. Александропулос
57'
Желтая карточка
Я. Бузукис
55'
40'
Желтая карточка
А. Риера
Желтая карточка
Ф. Велес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
20
Yassin Ayoub
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
3-5-2
1
Диудис
15
Пунгурас
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
10
Карлитос
27
Хуанкар
19
Загаритис
8
Бузукис
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
3-2-5
1
Пападопулос
19
Кастаньо
27
Коцирас
24
Альварес
8
Мунафо
6
15
9
Барралес
40
Сито
23
Риера
20
Регис
8
Бузукис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
8
Бузукис
10
Карлитос
9
Македа
9
Македа
10
Карлитос
23
Риера
10
10
23
Риера
Остались в запасе
Панатинаикос
Астерас
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
20
Yassin Ayoub
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
7
Лео Тилика
ПВ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
20
Yassin Ayoub
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
7
Лео Тилика
ПВ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Панатинаикос - Астерас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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