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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАС
Панатинаикос - ПАС: обзор матча 12 декабря 2020
Панатинаикос
12.12.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
33'
Л. Вильяфаньес (П)
59'
А. Канталапьерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПАС
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
90'
89'
Желтая карточка
А. Карталис
Желтая карточка
В. Загаритис
84'
Замена
Карлитос
️️️️
Л. Вильяфаньес
81'
Замена
D. Serpezis
️️️️
Д. Курбелис
72'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Хадзийованнис
72'
Желтая карточка
Ф. Македа
62'
60'
Замена
В. Наумец
️️️️
F. Brener
ГОЛ! 2:0!
А. Канталапьерда
59'
46'
Замена
А. Карталис
️️️️
Я. Каргас
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
С. Александропулос
46'
Желтая карточка
С. Александропулос
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Велес
43'
41'
Желтая карточка
Я. Каргас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Вильяфаньес
33'
32'
Желтая карточка
М. Салиакас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
0
F. Brener
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
10
Карлитос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
3-1-4-2
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
28
Санчес
8
Маурисио
14
Александропулос
19
Загаритис
6
Курбелис
19
Вильяфаньес
9
Македа
7
Хадзийованнис
3-3-2-2
1
Хутесиотис
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
2
Салиакас
4
Каргас
22
Кастро
43
Персман
14
Памлидис
20
Элефтериадис
22
0
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
19
Вильяфаньес
10
Карлитос
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
7
Хадзийованнис
17
17
7
Хадзийованнис
6
Курбелис
58
58
6
Курбелис
14
Александропулос
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
14
Александропулос
4
Каргас
7
Карталис
7
Карталис
4
Каргас
0
9
Наумец
9
Наумец
0
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС
27
Хуанкар
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
27
Хуанкар
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
Остались в запасе
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Панатинаикос - ПАС
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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