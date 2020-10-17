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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Аполлон Смирнис
Арис - Аполлон Смирнис: обзор матча 17 октября 2020
Арис
17.10.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
35'
Б. Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Аполлон Смирнис
Замена
D. Manos
️️️️
Х. Матилья
90'
+3
Замена
️️️️
Ф. Бертольо
90'
+3
90'
Замена
И. Колл
️️️️
Т. Бединелли
Замена
Д. Мансини
️️️️
М. Гарсия
75'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Б. Гама
75'
62'
Замена
A. Dauda
️️️️
Д. Хухумис
59'
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
Замена
L. Sasha
️️️️
Д. Джегго
58'
45'
Замена
️️️️
F. Andoni
Желтая карточка
Д. Джегго
37'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
Пас отдал
Ф. Бертольо
35'
19'
Желтая карточка
В. Сливка
Желтая карточка
Э. Сакич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
15
Toni Datković
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Аполлон Смирнис
77
Исраэль Колл
ЦП
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
21
Manolis Patralis
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
3-5-1-2
66
Сакич
31
Роуз
5
6
Сандгрен
8
Джегго
8
Матилья
16
Гама
18
Бертольо
18
Гарсия
1
11
3-2-3-1-2
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
0
21
Витлис
3
Хухумис
64
14
Сливка
23
Цилулис
29
Бединелли
11
70
16
Гама
26
26
16
Гама
18
Гарсия
7
Мансини
7
Мансини
18
Гарсия
8
Джегго
88
88
8
Джегго
8
Матилья
9
9
8
Матилья
29
Бединелли
77
Колл
77
Колл
29
Бединелли
3
Хухумис
9
9
3
Хухумис
0
0
Остались в запасе
Арис
Аполлон Смирнис
10
Ксанде Силва
ПВ
15
Toni Datković
ЦФ
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
21
Manolis Patralis
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
15
Toni Datković
ЦФ
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Остались в запасе
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
21
Manolis Patralis
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Арис - Аполлон Смирнис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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