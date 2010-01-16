Сток Сити - Ливерпуль

|2 тур
|19 августа, среда
|23:00
|Ливерпуль
|4:0
|Сток Сити
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Челси
|38
|27
|5
|6
|103:32
|+71
|86
|2.
|Манчестер Юн
|38
|27
|4
|7
|86:28
|+58
|85
|3.
|Арсенал
|38
|23
|6
|9
|83:41
|+42
|75
|4.
|Тоттенхэм
|38
|21
|7
|10
|67:41
|+26
|70
|5.
|Манчестер Сити
|38
|18
|13
|7
|73:45
|+28
|67
|6.
|Астон Вилла
|38
|17
|13
|8
|52:39
|+13
|64
|7.
|Ливерпуль
|38
|18
|9
|11
|61:35
|+26
|63
|8.
|Эвертон
|38
|16
|13
|9
|60:49
|+11
|61
|9.
|Бирмингем
|38
|13
|11
|14
|38:47
|-9
|50
|10.
|Блэкберн
|38
|13
|11
|14
|41:55
|-14
|50
|11.
|Сток Сити
|38
|11
|14
|13
|34:48
|-14
|47
|12.
|Фулхэм
|38
|12
|10
|16
|39:46
|-7
|46
|13.
|Сандерленд
|38
|11
|11
|16
|48:56
|-8
|44
|14.
|Болтон
|38
|10
|9
|19
|42:67
|-25
|39
|15.
|Вулверхэмптон
|38
|9
|11
|18
|32:56
|-24
|38
|16.
|Уиган
|38
|9
|9
|20
|37:79
|-42
|36
|17.
|Вест Хэм
|38
|8
|11
|19
|47:66
|-19
|35
|18.
|Бернли
|38
|8
|6
|24
|42:82
|-40
|30
|19.
|Халл Сити
|38
|6
|12
|20
|34:75
|-41
|30
|20.
|Портсмут
|38
|7
|7
|24
|34:66
|-32
|19
|* - Портсмут: снято 9