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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - ПСВ
ПАОК - ПСВ: обзор матча 05 ноября 2020
ПАОК
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 3 тур
4 : 1
Завершен
ПСВ
47'
Ш. Шваб
56'
А. Живкович
58'
Х. Цолис
66'
А. Живкович
21'
Э. Захави (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ПСВ
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
84'
83'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
И. Сангаре
83'
Замена
И. Сайбари
️️️️
М. Гетце
Замена
Т. Циггарас
️️️️
О. Эль-Каддури
81'
77'
Желтая карточка
И. Сангаре
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Д. Яннулис
71'
ГОЛ! 4:1!
А. Живкович
Пас отдал
Х. Цолис
66'
ГОЛ! 3:1!
Х. Цолис
Пас отдал
О. Эль-Каддури
58'
58'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Томас
58'
Замена
М. Жуниор
️️️️
М. Ихаттарен
ГОЛ! 2:1!
А. Живкович
Пас отдал
Ш. Шваб
56'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Шваб
Пас отдал
А. Живкович
47'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Д. Бисесвар
46'
46'
Замена
А. Файн
️️️️
П. Росарио
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Чолак
46'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Захави
Желтая карточка
Ш. Шваб
20'
Желтая карточка
Д. Аугусто
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
30
Райан Томас
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ника Нинуа
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
ПСВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
3-5-2
12
Живкович
13
Яннулис
15
Варела
15
Креспо
2
Алвес
22
Шваб
7
Эль-Каддури
14
Живкович
8
Аугусто
21
Бисесвар
14
Чолак
3-2-2-1-2
38
Мвого
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
13
Росарио
6
Сангаре
30
Томас
52
Ихаттарен
27
Гетце
14
Мален
7
Захави
21
Бисесвар
17
Цолис
17
Цолис
21
Бисесвар
13
Яннулис
2
Лирацис
2
Лирацис
13
Яннулис
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
7
Эль-Каддури
5
Циггарас
5
Циггарас
7
Эль-Каддури
14
Чолак
28
Свидерски
28
Свидерски
14
Чолак
13
Росарио
29
Файн
29
Файн
13
Росарио
27
Гетце
34
Сайбари
34
Сайбари
27
Гетце
6
Сангаре
37
Ледесма
37
Ледесма
6
Сангаре
52
Ихаттарен
17
Жуниор
17
Жуниор
52
Ихаттарен
30
Томас
20
Мадуэке
20
Мадуэке
30
Томас
Остались в запасе
ПАОК
ПСВ
22
Ника Нинуа
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча ПАОК - ПСВ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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