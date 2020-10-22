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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Гранада
ПСВ - Гранада: обзор матча 22 октября 2020
ПСВ
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
45+1'
М. Гетце
57'
Х. Молина
66'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Гранада
90'
+5
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+3
Желтая карточка
Р. Силва
81'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Л. Милья
81'
Замена
А. Соро
️️️️
Д. Мачис
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Жуниор
73'
69'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Х. Молина
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мачис
57'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
А. Пуэртас
49'
Желтая карточка
А. Монторо
Замена
Н. Виргевер
️️️️
М. Гетце
46'
Желтая карточка
М. Жуниор
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Л. Милья
45'
+1
Желтая карточка
Х. Молина
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
Д. Дюмфрис
45'
+1
35'
Замена
А. Монторо
️️️️
М. Гоналон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
12
Юстин де Хас
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-2-2-1-1
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
32
Баумгартль
17
Жуниор
6
Сангаре
20
Хендрикс
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
27
Гетце
14
Мален
4-1-2-2-1
1
Силва
20
Фулкье
24
Вальехо
5
Санчес
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
7
Пуэртас
11
Мачис
19
Молина
17
Жуниор
20
Мадуэке
20
Мадуэке
17
Жуниор
27
Гетце
24
Виргевер
24
Виргевер
27
Гетце
11
Мачис
29
Соро
29
Соро
11
Мачис
19
Молина
97
Суарес
97
Суарес
19
Молина
25
Гоналон
19
Монторо
19
Монторо
25
Гоналон
6
Милья
88
Брайс
88
Брайс
6
Милья
Остались в запасе
ПСВ
Гранада
29
Адриан Файн
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
5
Луис Фелипе
ЦЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
12
Юстин де Хас
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
5
Луис Фелипе
ЦЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
12
Юстин де Хас
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча ПСВ - Гранада
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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