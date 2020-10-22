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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Лилль
Спарта - Лилль: обзор матча 22 октября 2020
Спарта
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 4
Завершен
Лилль
47'
Б. Докал
45+1'
Ю. Языджи
60'
Ю. Языджи
66'
Н. Иконе
75'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Лилль
Замена
М. Минчев
️️️️
М. Ганоушек
90'
+1
Замена
М. Витик
️️️️
М. Сачек
90'
+1
80'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ю. Языджи
Замена
А. Карабец
️️️️
М. Травник
78'
78'
Замена
А. Сумаоро
️️️️
С. Ботман
78'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Ж. Бамба
75'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Языджи
74'
Желтая карточка
Ж. Бамба
Замена
М. Полидар
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
74'
66'
ГОЛ! 1:3!
Н. Иконе
Пас отдал
Б. Сумаре
Желтая карточка
Б. Докал
64'
63'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Д. Дэвид
63'
Замена
Рейнилду
️️️️
Д. Брадарич
60'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Языджи
Пас отдал
Д. Брадарич
Желтая карточка
М. Сачек
55'
53'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Желтая карточка
М. Хеча
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Докал
Пас отдал
А. Гложек
47'
Замена
А. Гложек
️️️️
Л. Юлиш
46'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Брадарич
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ю. Языджи
Пас отдал
С. Ботман
31'
Желтая карточка
С. Ботман
Красная карточка
Л. Крейчи
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-4-2
29
Хеча
32
Виндхейм
27
Лишка
23
Ганоушек
61
Сачек
8
Павелка
10
Травник
7
Крейчи
9
Докал
10
Моберг-Карлссон
39
Юлиш
4-1-1-3-1
16
Меньян
26
Пье
4
Ботман
6
Фонте
6
Брадарич
34
Сумаре
8
Шека
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
15
Дэвид
23
Ганоушек
17
Минчев
17
Минчев
23
Ганоушек
61
Сачек
3
Витик
3
Витик
61
Сачек
10
Моберг-Карлссон
21
Полидар
21
Полидар
10
Моберг-Карлссон
10
Травник
9
Карабец
9
Карабец
10
Травник
39
Юлиш
10
Гложек
10
Гложек
39
Юлиш
6
Брадарич
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Брадарич
4
Ботман
5
Сумаоро
5
Сумаоро
4
Ботман
15
Дэвид
17
Йылмаз
17
Йылмаз
15
Дэвид
19
Бамба
7
Араухо
7
Араухо
19
Бамба
97
Языджи
22
Веа
22
Веа
97
Языджи
Остались в запасе
Спарта
Лилль
1
Флориан Ницэ
ВР
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
80
Исаак Лихаджи
ПВ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
80
Исаак Лихаджи
ПВ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Спарта - Лилль
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Дуйе Струкан
(Сплит)
Стадион:
Дженерали Арена
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