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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Эвертон
Сандерленд - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2009
Сандерленд
26.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
19'
Д. Бент
85'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Эвертон
+1
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Саа
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Т. Хибберт
Желтая карточка
Л. Саа
Замена
Н. Носуорти
️️️️
Д. Менса
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Осман
Замена
Б. Зенден
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Д. Менса
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
Пас отдал
К. Джонс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
17
Тим Кэхилл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-4-2
13
Фулоп
3
МакКартни
4
Да Силва
26
Менса
27
Бардсли
11
Рид
14
Хендерсон
27
Цана
10
Мальбранк
10
Бент
9
Джонс
3-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
5
Хейтинга
3
Бэйнс
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Осман
14
Билялетдинов
28
Саа
17
Кэхилл
26
Менса
33
Носуорти
33
Носуорти
26
Менса
10
Мальбранк
7
Зенден
7
Зенден
10
Мальбранк
21
Осман
24
Айегбени
24
Айегбени
21
Осман
28
Саа
9
Воган
9
Воган
28
Саа
Остались в запасе
Сандерленд
Эвертон
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сандерленд - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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