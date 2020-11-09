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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Даллас
Миннесота Юнайтед - Даллас: обзор матча 09 ноября 2020
Миннесота Юнайтед
09.11.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Даллас
17'
K. Molino
47'
Э. Рейносо
80'
K. Molino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Даллас
Желтая карточка
J. Musa
87'
Замена
N. Billingsley
️️️️
R. Metanire
85'
Замена
J. Musa
️️️️
M. Hairston
85'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Э. Рейносо
85'
83'
Замена
Б. Сервания
️️️️
Р. Пепи
ГОЛ! 3:0!
K. Molino
Пас отдал
Э. Рейносо
80'
Замена
F. Langsdorf
️️️️
K. Molino
80'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
E. Finlay
75'
71'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Т. Сантос
71'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
М. Барриос
53'
Замена
Ф. Пико
️️️️
С. Москера
53'
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
Желтая карточка
M. Hairston
51'
ГОЛ! 2:0!
Э. Рейносо
Пас отдал
Р. Лод
47'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
30'
Желтая карточка
Т. Сантос
Желтая карточка
R. Metanire
29'
ГОЛ! 1:0!
K. Molino
Пас отдал
Э. Рейносо
17'
13'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
27
Foster Langsdorf
ЦФ
2
Noah Billingsley
ЦФ
89
Kevin Partida
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
20
Sam Gleadle
ЦФ
Даллас
14
Джон Нельсон
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
3-5-1-1
97
Сент-Клер
20
18
Дибасси
3
13
13
14
21
Грегуш
17
Лод
10
Рейносо
44
4-2-4
1
5
2
14
Рейнолдс
24
Холлингшид
21
Сантос
33
Москера
9
Пепи
27
Феррейра
7
Барриос
8
13
27
27
13
20
2
2
20
14
41
41
14
10
Рейносо
77
Гаспер
77
Гаспер
10
Рейносо
13
31
Дотсон
31
Дотсон
13
7
Барриос
99
Твумаси
99
Твумаси
7
Барриос
21
Сантос
6
Тессманн
6
Тессманн
21
Сантос
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
9
Пепи
23
Сервания
23
Сервания
9
Пепи
33
Москера
22
Пико
22
Пико
33
Москера
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Даллас
89
Kevin Partida
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
20
Sam Gleadle
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
Главный тренер
Адриан Хит
30
Kyle Zobeck
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
89
Kevin Partida
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
20
Sam Gleadle
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
Остались в запасе
30
Kyle Zobeck
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Даллас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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