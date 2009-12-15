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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Астон Вилла
Сандерленд - Астон Вилла: обзор матча 15 декабря 2009
Сандерленд
15.12.2009, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
24'
Э. Хески
61'
Д. Милнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Астон Вилла
+2
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Л. Янг
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
К. Джонс
Замена
Д. Менса
️️️️
М. Тернер
Вторая желтая
Л. Цана
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 0:2!
Д. Милнер
ГОЛ! 0:1!
Э. Хески
Пас отдал
Д. Милнер
Желтая карточка
Д. МакКартни
14'
Желтая карточка
Л. Цана
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ПЗ
11
Энди Рид
(К)
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
15
Киран Ричардсон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
4-4-2
13
Фулоп
3
МакКартни
6
Тернер
33
Носуорти
4
Да Силва
11
Рид
14
Хендерсон
27
Цана
15
Ричардсон
9
Джонс
10
Бент
3-2-3-2
24
Фридель
15
Янг
3
Куэльяр
22
Данн
36
Янг
3
Уорнок
19
Даунинг
19
Петров
20
Милнер
11
Агбонлахор
19
Хески
6
Тернер
26
Менса
26
Менса
6
Тернер
9
Джонс
27
Бардсли
27
Бардсли
9
Джонс
14
Хендерсон
6
Каттермол
6
Каттермол
14
Хендерсон
11
Агбонлахор
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Сандерленд
Астон Вилла
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сандерленд - Астон Вилла
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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