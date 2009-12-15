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Судьи
Главный судья:
Кевин Френд (Англия)

Сандерленд - Астон Вилла

15.12.2009, Вторник, 22:45 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Трансляция: "НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая) Англия. Премьер-лига, 17 тур Сандерленд - Астон Вилла
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
27 октября, вторник 22:45 Сандерленд 0:0
(1:4)п		 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Сандерленд 1:2 Астон Вилла
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Астон Вилла 2:1 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
22 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 0:1 Сандерленд
17 тур
15 декабря, суббота 18:00 Сандерленд 1:1 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 27 5 6 103:32 +71 86
2. Манчестер Юн 38 27 4 7 86:28 +58 85
3. Арсенал 38 23 6 9 83:41 +42 75
4. Тоттенхэм 38 21 7 10 67:41 +26 70
5. Манчестер Сити 38 18 13 7 73:45 +28 67
6. Астон Вилла 38 17 13 8 52:39 +13 64
7. Ливерпуль 38 18 9 11 61:35 +26 63
8. Эвертон 38 16 13 9 60:49 +11 61
9. Бирмингем 38 13 11 14 38:47 -9 50
10. Блэкберн 38 13 11 14 41:55 -14 50
11. Сток Сити 38 11 14 13 34:48 -14 47
12. Фулхэм 38 12 10 16 39:46 -7 46
13. Сандерленд 38 11 11 16 48:56 -8 44
14. Болтон 38 10 9 19 42:67 -25 39
15. Вулверхэмптон 38 9 11 18 32:56 -24 38
16. Уиган 38 9 9 20 37:79 -42 36
17. Вест Хэм 38 8 11 19 47:66 -19 35
18. Бернли 38 8 6 24 42:82 -40 30
19. Халл Сити 38 6 12 20 34:75 -41 30
20. Портсмут 38 7 7 24 34:66 -32 19
* - Портсмут: снято 9
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