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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Барнсли
Челси - Барнсли: обзор матча 23 сентября 2020
Челси
23.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
6 : 0
Завершен
Барнсли
19'
Т. Абрахам
28'
К. Хаверц
49'
Р. Баркли
55'
К. Хаверц
65'
К. Хаверц
83'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Барнсли
ГОЛ! 6:0!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Чилвел
83'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
72'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
К. Хаверц
66'
ГОЛ! 5:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Т. Абрахам
65'
Замена
К. Зума
️️️️
Т. Силва
61'
58'
Замена
К. Чаплин
️️️️
Д. Фризер
57'
Замена
К. Одуор
️️️️
М. Ритцмайер
ГОЛ! 4:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Т. Абрахам
55'
ГОЛ! 3:0!
Р. Баркли
49'
46'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Вудроу
45'
Желтая карточка
Б. Коллинс
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Маунт
28'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Челси
1
Натан Бакстер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
33
Эмерсон
23
Томори
3
Силва
3
Аспиликуэта
6
Баркли
8
Ковачич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
29
Хаверц
4-3-1-2
40
Коллинс
28
Уильямс
6
Хальме
21
Соллбауэр
29
Лудевиг
4
Стайлс
8
Ритцмайер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
19
29
Хаверц
33
Чилвел
33
Чилвел
29
Хаверц
3
Силва
4
Зума
4
Зума
3
Силва
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
8
Ритцмайер
29
Одуор
29
Одуор
8
Ритцмайер
12
Вудроу
16
Томас
16
Томас
12
Вудроу
28
Фризер
8
Чаплин
8
Чаплин
28
Фризер
Остались в запасе
Челси
Барнсли
1
Натан Бакстер
ВР
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Челси - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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