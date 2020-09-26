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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАОК
Волос - ПАОК: обзор матча 26 сентября 2020
Волос
26.09.2020, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - ПАОК
Желтая карточка
I. Guarrotxena
90'
+5
Желтая карточка
T.
82'
Желтая карточка
А. Дувикас
78'
73'
Замена
Г. Куциас
️️️️
М. Ваге
64'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
А. Нильсен Перейра
63'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Эсити
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Н. Мартинес
58'
56'
Замена
А. Живкович
️️️️
Д. Пелкас
Замена
I. Guarrotxena
️️️️
Х. Хосе Переа
49'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Волос
55
Борис Клейман
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-3-3
1
Гаравелис
31
Санчес
2
26
Феррари
6
Цоканис
14
Баррьентос
23
Ринстра
10
Мартинес
9
Дувикас
9
Переа
5
3-2-3-1-1
12
Живкович
15
Креспо
15
Ингасон
4
Михай
22
Ваге
19
Перейра
22
Нинуа
10
Пелкас
13
Эсити
77
Вракас
14
Чолак
10
Мартинес
7
Бартоло
7
Бартоло
10
Мартинес
9
Переа
0
0
9
Переа
22
Ваге
70
Куциас
70
Куциас
22
Ваге
19
Перейра
13
Яннулис
13
Яннулис
19
Перейра
10
Пелкас
14
Живкович
14
Живкович
10
Пелкас
13
Эсити
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
13
Эсити
Остались в запасе
Волос
ПАОК
0
S. Dimopoulos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
17
Христос Цолис
ЛВ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
0
S. Dimopoulos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Остались в запасе
17
Христос Цолис
ЛВ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Волос - ПАОК
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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