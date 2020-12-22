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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Старт
Волеренга - Старт: обзор матча 22 декабря 2020
Волеренга
22.12.2020, вторник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
4 : 0
Завершен
Старт
5'
В. Кьяртанссон
14'
О. Сахрауи
30'
О. Сахрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Старт
Замена
B. Skaret
️️️️
М. Леквен
88'
87'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Й. Даланд
Замена
Х. Шала
️️️️
А. Доннум
65'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
В. Кьяртанссон
64'
62'
Замена
K. Skaanes
️️️️
Э. Вихне
58'
Замена
H. Robstad
️️️️
V. Bergan
Замена
J. BjÃ¸rdal
️️️️
И. Насберг
46'
46'
Замена
M. Bringaker
️️️️
C. Bolaños
ГОЛ! 3:0!
О. Сахрауи
Пас отдал
М. Леквен
30'
ГОЛ! 2:0!
О. Сахрауи
14'
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
О. Сахрауи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Кевин Кабран
АП
1
Jonas Deumeland
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Старт
18
Микаэль Угланд
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
50
Fredrik Hansen
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
3
Адекугбе
37
Насберг
2
Борхгревинк
9
Йенсен
6
Леквен
15
Доннум
16
Бьордал
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
11
Кабран
30
4
6
15
11
6
Леквен
13
13
6
Леквен
37
Насберг
3
3
37
Насберг
15
Доннум
9
Шала
9
Шала
15
Доннум
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
4
15
15
4
32
Вихне
19
19
32
Вихне
30
20
20
30
2
Даланд
15
Скалевик
15
Скалевик
2
Даланд
Остались в запасе
Волеренга
Старт
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Amund Wichne
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
50
Fredrik Hansen
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
21
Sander Hansen Sjokvist
ЦФ
50
Fredrik Hansen
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Волеренга - Старт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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Волеренга
Старт
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
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