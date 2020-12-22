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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Хаугесунд
Кристиансунд - Хаугесунд: обзор матча 22 декабря 2020
Кристиансунд
22.12.2020, вторник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 3
Завершен
Хаугесунд
31'
Ф. Мумбанья
53'
И. Ваджи
54'
И. Ваджи
90+2'
И. Ваджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Хаугесунд
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
И. Ваджи
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Ф. Мумбанья
87'
Замена
N. Solskjaer
️️️️
О. Скарсем
87'
Желтая карточка
К. Психе
83'
80'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
J. Vaage Nilsen
75'
Замена
C. Grindheim
️️️️
Б. Лейте
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
С. Серли
71'
Замена
A. Hopmark
️️️️
А. Диоп
71'
65'
Желтая карточка
Б. Лейте
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Ваджи
Пас отдал
К. Вельде
53'
ГОЛ! 1:1!
И. Ваджи
Пас отдал
J. Vaage Nilsen
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
К. Асбак
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
14
Horenus Tadesse
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
12
Helge Sandvik
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
4-4-2
34
МакДермотт
5
Сермо
28
Психе
5
3
Асбак
77
Скарсем
90
Пеллегрино
10
Серли
28
Диоп
23
29
Мумбанья
4-1-1-1-4
3
Деслер
16
Хансен
2
Теркильдсен
23
Педерсен
18
Кригард
16
Лейте
99
Вельде
25
Ваджи
6
32
12
29
Мумбанья
11
Сивертсен
11
Сивертсен
29
Мумбанья
77
Скарсем
28
28
77
Скарсем
28
Диоп
6
6
28
Диоп
10
Серли
15
Кастрати
15
Кастрати
10
Серли
16
Лейте
7
7
16
Лейте
6
38
38
6
Остались в запасе
Кристиансунд
Хаугесунд
14
Horenus Tadesse
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Aliou Coly
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
23
Александер Столас
ЛЗ
12
Helge Sandvik
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
14
Horenus Tadesse
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Aliou Coly
ЦЗ
Остались в запасе
23
Александер Столас
ЛЗ
12
Helge Sandvik
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Кристиансунд - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
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2019.02.10 20:40
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