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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Бранн
Старт - Бранн: обзор матча 09 декабря 2020
Старт
09.12.2020, среда, 22:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бранн
69'
E. Schulze
60'
П. Странд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Бранн
90'
+1
Замена
С. Свендсен
️️️️
Д. Бамба
Замена
H. Robstad
️️️️
E. Marković
90'
85'
Пенальти не реализован!
Д. Бамба
Желтая карточка
Э. Сегберг
84'
Замена
M. Ramsland
️️️️
C. Bolaños
84'
ГОЛ! 1:1!
E. Schulze
Пас отдал
К. Кабран
69'
Желтая карточка
E. Marković
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
П. Странд
46'
Замена
J. Tveita
️️️️
Т. Грегор
46'
Замена
Р. Кристиансен
️️️️
М. Расмуссен
Замена
С. Скалевик
️️️️
M. El Makrini
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
30
Christian Bolaños
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Старт
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
2-2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
23
Сегберг
32
Вихне
15
11
Кабран
1
15
11
6
30
4-4-1-2
4
Грегор
4
Форрен
5
Фьолусон
24
Странд
10
Бармен
21
Тэйлор
26
Соренсен
20
Расмуссен
11
Бломберг
99
Бамба
1
15
15
Скалевик
15
Скалевик
15
15
15
15
15
30
18
18
30
20
Расмуссен
24
Кристиансен
24
Кристиансен
20
Расмуссен
4
Грегор
15
15
4
Грегор
99
Бамба
7
Свендсен
7
Свендсен
99
Бамба
Остались в запасе
Старт
Бранн
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
16
Али Ахамада
ВР
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Старт - Бранн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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