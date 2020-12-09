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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Сандефьорд
Сарпсборг 08 - Сандефьорд: обзор матча 09 декабря 2020
Сарпсборг 08
09.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сандефьорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Сандефьорд
Замена
М. Офкир
️️️️
Т. Хайнц
90'
88'
Желтая карточка
К. Хансен
79'
Желтая карточка
М. Хаакенстад
74'
Замена
Э. Бренден
️️️️
Д. Вега
74'
Замена
М. Хаакенстад
️️️️
A. Kralj
Вторая желтая
O. JÃ¸rgen Halvorsen
56'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
J. Thomassen
51'
46'
Замена
️️️️
Б. Вембангомо
40'
Замена
L. Grorud
️️️️
Х. Сингх
36'
Желтая карточка
Д. Вега
35'
Желтая карточка
A. Kralj
20'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
10'
8'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
3-3-5
4
Утвик
3
Наэсс
55
Ярль
18
Ветти
14
Хайнц
6
Салетрос
7
91
2
16
5
1-3-1-5
5
Вембангомо
24
Сингх
3
Валес
15
Вега
99
Хансен
6
1
3
4
10
16
17
Солтведт
17
Солтведт
16
14
Хайнц
11
Офкир
11
Офкир
14
Хайнц
24
Сингх
2
2
24
Сингх
3
2
Хаакенстад
2
Хаакенстад
3
15
Вега
15
Бренден
15
Бренден
15
Вега
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Сандефьорд
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Сандефьорд
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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