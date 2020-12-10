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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Волеренга
Викинг - Волеренга: обзор матча 10 декабря 2020
Викинг
10.12.2020, четверг, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 2
Завершен
Волеренга
82'
В. Бериша
89'
З. Битики
45+1'
А. Доннум
49'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Волеренга
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
З. Битики
Пас отдал
С. Бьорсхол
89'
ГОЛ! 1:2!
В. Бериша
Пас отдал
З. Битики
82'
78'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
M. VilhjÃ¡lmsson
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
F. TorsteinbÃ¸
72'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Доннум
Пас отдал
Х. Бьордал
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Доннум
Пас отдал
M. VilhjÃ¡lmsson
Желтая карточка
В. Бериша
40'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
A. Óskar Andrésson
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3-1-1-1-5
5
Хеггхейм
3
Веватне
18
Бьорсхол
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
1
11
де Ланлай
14
Бериша
9
5
3-5-1-1
1
Классон
2
Борхгревинк
3
37
Насберг
9
Йенсен
16
Бьордал
9
Шала
7
Майре
15
Доннум
11
Сахрауи
27
5
23
Викстоль
23
Викстоль
5
14
Бериша
10
10
14
Бериша
9
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
9
27
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
27
Остались в запасе
Викинг
Волеренга
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
8
Джо Белл
ОП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
8
Джо Белл
ОП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Викинг - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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