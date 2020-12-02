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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Кристиансунд
Сарпсборг 08 - Кристиансунд: обзор матча 02 декабря 2020
Сарпсборг 08
02.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Кристиансунд
85'
С. Ярль
21'
О. Скарсем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Кристиансунд
Желтая карточка
J. Thomassen
89'
Желтая карточка
Й. Солтведт
89'
ГОЛ! 1:1!
С. Ярль
85'
85'
Замена
A. Coly
️️️️
Л. Каллудра
Замена
С. Ярль
️️️️
А. Салетрос
82'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
M. Odegaard
82'
Замена
М. Офкир
️️️️
Т. Хайнц
72'
66'
Замена
С. Серли
️️️️
Ф. Кастрати
58'
Замена
️️️️
О. Скарсем
58'
Замена
А. Диоп
️️️️
P. Erik Ulvestad
Замена
Г. Ветти
️️️️
J. Adeoti
46'
42'
Желтая карточка
О. Скарсем
Вторая желтая
М. Дюрестам
41'
Желтая карточка
М. Дюрестам
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
О. Скарсем
Пас отдал
Л. Каллудра
Желтая карточка
J. Adeoti
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
3-2-5
3
Наэсс
6
Дюрестам
4
Утвик
14
Хайнц
6
Салетрос
2
91
7
16
17
3-4-3
34
МакДермотт
5
5
Сермо
3
Асбак
10
Каллудра
6
90
Пеллегрино
77
Скарсем
15
Кастрати
4
77
5
17
Солтведт
17
Солтведт
5
14
Хайнц
11
Офкир
11
Офкир
14
Хайнц
17
18
Ветти
18
Ветти
17
6
Салетрос
55
Ярль
55
Ярль
6
Салетрос
28
Диоп
28
Диоп
23
23
10
Каллудра
19
19
10
Каллудра
15
Кастрати
10
Серли
10
Серли
15
Кастрати
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Кристиансунд
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Кристиансунд
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Кристиансунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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