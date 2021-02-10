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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 10 февраля 2021
Люцерн
10.02.2021, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
53'
Д. Соргич
25'
О. Кустодио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Лугано
Желтая карточка
П. Шурпф
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Д. Саббатини
90'
+2
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
74'
Замена
A. Gerndt
️️️️
К. Лунгойи
Замена
Й. Верманн
️️️️
Ф. Угринич
61'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Л. Шауб
60'
Желтая карточка
И. Ндиайе
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соргич
53'
44'
Желтая карточка
А. Герреро
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Кустодио
Желтая карточка
М. Бюрх
24'
Желтая карточка
С. Кнежевич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
3-4-3
27
Мюллер
17
15
Бюрх
5
Кнежевич
23
Угринич
21
Шауб
17
Фридек
10
Шульц
7
Ндиайе
27
Тасар
39
Соргич
4-3-1-2
33
14
Лаванчи
25
Осс
5
Кечкеш
5
Дапрела
6
10
Кустодио
14
Саббатини
3
Герреро
11
Лунгойи
11
21
Шауб
11
Шурпф
11
Шурпф
21
Шауб
23
Угринич
59
Верманн
59
Верманн
23
Угринич
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
11
Лунгойи
19
19
11
Лунгойи
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Люцерн - Лугано
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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