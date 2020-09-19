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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 19 сентября 2020
Лугано
19.09.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
20'
A. Gerndt
32'
М. Боттани
90+2'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Люцерн
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
М. Шульц
Замена
С. Гвидотти
️️️️
О. Кустодио
90'
+1
Замена
Ф. Холендер
️️️️
A. Gerndt
83'
Замена
M. Čovilo
️️️️
З. Ловрич
83'
Желтая карточка
A. Gerndt
79'
74'
Замена
Л. Шауб
️️️️
И. Воца
Красная карточка
К. Лунгойи
69'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Боттани
66'
59'
Замена
О. Какабадзе
️️️️
Ф. Угринич
59'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Л. Эмини
Желтая карточка
А. Герреро
56'
46'
Замена
L. Lang
️️️️
M. Marleku
ГОЛ! 2:0!
М. Боттани
Пас отдал
Д. Саббатини
32'
Желтая карточка
О. Кустодио
30'
ГОЛ! 1:0!
A. Gerndt
Пас отдал
З. Ловрич
20'
5'
Желтая карточка
И. Воца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
7
Филип Холендер
ЛАЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Люцерн
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
70
Julian Herrmann
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
4-4-1-1
58
Осигве
5
Дапрела
5
14
Лаванчи
5
Кечкеш
10
Кустодио
19
4
Ловрич
14
Саббатини
3
Герреро
10
Боттани
3-5-3
24
Сидлер
5
Лукас
5
Кнежевич
23
Угринич
10
Эмини
42
Воца
11
Шурпф
10
Шульц
7
Ндиайе
39
1
19
7
Холендер
7
Холендер
19
4
Ловрич
6
6
4
Ловрич
10
Кустодио
34
Гвидотти
34
Гвидотти
10
Кустодио
10
Боттани
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Боттани
10
Эмини
7
Нденг
7
Нденг
10
Эмини
39
71
71
39
23
Угринич
25
Какабадзе
25
Какабадзе
23
Угринич
42
Воца
21
Шауб
21
Шауб
42
Воца
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
25
Марцис Осс
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
70
Julian Herrmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
25
Марцис Осс
ЦЗ
Остались в запасе
70
Julian Herrmann
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
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21.11.2026
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5 : 0
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3 : 0
05.11.2026
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Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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