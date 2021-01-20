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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 20 января 2021
Удинезе
20.01.2021, среда, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
1'
Р. Перейра
44'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
90'
+3
Желтая карточка
К. Ромеро
Замена
С. Де Майо
️️️️
Т. Арслан
89'
Замена
Н. Молина
️️️️
Й. Стригер Ларсен
89'
83'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Желтая карточка
М. Зеегелар
75'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Уолес
72'
59'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Х. Хатебур
58'
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Миранчук
58'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
44'
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
М. Пессина
Желтая карточка
Р. Перейра
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
К. Ласанья
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-4-1-1
1
Муссо
4
Зеегелар
17
Нуйтинк
50
Бекао
33
Самир
7
Де Пауль
30
Арслан
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
37
Перейра
15
Ласанья
3-3-2-1-1
95
Голлини
6
Джимсити
21
Меле
33
Хатебур
2
Толой
15
де Рон
21
Ромеро
32
Пессина
8
Фройлер
59
Миранчук
10
Муриэль
17
Стригер Ларсен
2
Молина
2
Молина
17
Стригер Ларсен
30
Арслан
87
Де Майо
87
Де Майо
30
Арслан
15
Уолес
10
Деулофеу
10
Деулофеу
15
Уолес
33
Хатебур
8
Госенс
8
Госенс
33
Хатебур
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
59
Миранчук
72
Иличич
72
Иличич
59
Миранчук
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
22
Петар Мичин
ЦФ
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Петар Мичин
ЦФ
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Удинезе Арена
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