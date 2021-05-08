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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Антальяспор
Трабзонспор - Антальяспор: обзор матча 08 мая 2021
Трабзонспор
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
2 : 1
Завершен
Антальяспор
12'
Э. Нвакаеме
50'
А. Омюр
67'
Амилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Антальяспор
Желтая карточка
К. Экубан
85'
83'
Замена
D. Orgill
️️️️
Х. Езмерт
Замена
Ю. Сари
️️️️
Джанини
82'
77'
Желтая карточка
Фреди
67'
ГОЛ! 2:1!
Амилтон
67'
Замена
S. Sam
️️️️
С. Гюрлер
Замена
Флавио
️️️️
А. Омюр
62'
60'
Желтая карточка
Налдо
58'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
L. Podolski
ГОЛ! 2:0!
А. Омюр
50'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
К. Экубан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Сами Угурлу
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
0
Safa Kinali
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
61
Асан
32
Ие
23
Марлон
4
Тюркмен
8
Бэйкер
81
Экубан
33
Омюр
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
4-5-1
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
89
Сары
30
Кудряшов
88
Езмерт
16
Фреди
23
Амилтон
10
8
Шахин
17
Байракдар
33
Омюр
8
Флавио
8
Флавио
33
Омюр
21
Джанини
7
Сари
7
Сари
21
Джанини
10
7
Гюрлер
7
Гюрлер
10
Гюрлер
10
10
Гюрлер
88
Езмерт
12
12
88
Езмерт
Остались в запасе
Трабзонспор
Антальяспор
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Трабзонспор - Антальяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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