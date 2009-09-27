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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вулверхэмптон
Сандерленд - Вулверхэмптон: обзор матча 27 сентября 2009
Сандерленд
27.09.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
5 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
10'
Д. Бент (П)
49'
К. Джонс (П)
70'
К. Джонс
73'
М. Тернер
90'
М. Мансьенн (АГ)
51'
Д. Менса (АГ)
55'
К. Дойл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вулверхэмптон
Замена
Д. МакКартни
️️️️
Д. Бент
ГОЛ в свои ворота! 5:2!
М. Мансьенн
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Дойл
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
Э. Кеох
Замена
А. Фердинанд
️️️️
П. Да Силва
ГОЛ! 4:2!
М. Тернер
ГОЛ! 3:2!
К. Джонс
Желтая карточка
Г. Халфорд
ГОЛ! 2:2!
К. Дойл
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Менса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Джонс
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Кастильо
Замена
️️️️
Л. Каттермол
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
К. Дойл
Желтая карточка
М. Тернер
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бент
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
26
Джон Менса
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
11
Энди Рид
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ПЗ
27
Лорик Цана
ЛП
10
Стид Мальбранк
ЦП
15
Киран Ричардсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ПЗ
20
Карл Хенри
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
4-4-2
1
Гордон
26
Менса
6
Тернер
11
Рид
4
Да Силва
27
Цана
10
Мальбранк
15
Ричардсон
6
Каттермол
9
Джонс
10
Бент
4-4-2
13
Хеннесси
45
Халфорд
6
Элокоби
28
Мансьенн
6
Берра
16
Эдвардс
16
Джарвис
7
Кастильо
20
Хенри
38
Кеох
9
Дойл
10
Бент
3
МакКартни
3
МакКартни
10
Бент
4
Да Силва
35
Фердинанд
35
Фердинанд
4
Да Силва
7
Кастильо
28
Кайтли
28
Кайтли
7
Кастильо
38
Кеох
9
Майерхофер
9
Майерхофер
38
Кеох
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
Остались в запасе
Сандерленд
Вулверхэмптон
15
Дэвид Хили
ЦФ
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
13
Мартон Фулоп
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
13
Мартон Фулоп
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Сандерленд - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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