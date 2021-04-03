Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Гезтепе
Кайсериспор - Гезтепе: обзор матча 03 апреля 2021
Кайсериспор
03.04.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
26'
И. Парлак
48'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Гезтепе
87'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ш. Ндиайе
87'
Замена
K. Sönmez
️️️️
Ф. Диабате
Замена
Р. Дживелек
️️️️
З. Квржич
85'
Замена
K. Luckassen
️️️️
Д. Аттама
85'
79'
Замена
З. Трипич
️️️️
А. Яхович
Замена
E. Demir
️️️️
M. Çelik
73'
69'
Желтая карточка
Ф. Диабате
Желтая карточка
M. Çelik
63'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Яхович
Пас отдал
С. Айдогду
ГОЛ! 1:0!
И. Парлак
Пас отдал
А. Леннон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-1-3-2
80
Алемдар
16
Бехич
15
20
Квржич
4
Коловециос
3
Аттама
27
Аврамовски
7
Энрике
12
Леннон
23
Парлак
88
4-2-1-3
70
Эгрибаят
33
Нукан
41
Эмир
27
33
Озтюрк
13
Эсити
8
Айдогду
7
Акбунар
18
Яхович
34
Диабате
27
Ндиайе
20
Квржич
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Квржич
3
Аттама
42
42
3
Аттама
88
14
14
88
34
Диабате
6
6
34
Диабате
18
Яхович
10
Трипич
10
Трипич
18
Яхович
27
Ндиайе
12
Идейе
12
Идейе
27
Ндиайе
Остались в запасе
Кайсериспор
Гезтепе
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
73
Карло Мухар
ЦП
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
73
Карло Мухар
ЦП
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Остались в запасе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Кайсериспор - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Гезтепе
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+